1.165 efectivos integran el dispositivo de seguridad para disfrutar del eclipse en Navarra el 12 de agosto

Casi 1.200 efectivos (entre fuerzas y cuerpos de seguridad, servicio de Bomberos y miembros de Protección Civil y Tráfico de Navarra) integran el dispositivo de seguridad que se desplegará el 12 de agosto, día del eclipse total que podrá contemplarse en parte de Navarra.Estará conformado por 454 agentes de la Policía Foral, 122 efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra, 25 personas del Servicio de Protección Civil y 6 de Tráfico Navarra. Asimismo, prestarán servicio 380 guardias civiles, 75 miembros de la Policía Nacional, 50 personas voluntarias de Protección Civil de los municipios de Cintruénigo, Milagro, Tudela y Sartaguda, y 53 agentes de las policías locales de Buñuel, Cascante, Castejón, Corella, Lodosa, Marcilla, Peralta, Tafalla y Tudela.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inma Jurío, ha invitado a las personas interesadas en este evento a vivirlo desde alguno de los 20 Puntos Oficiales de Observación, unos lugares que ponen a disposición del público general un espacio diseñado para ver el eclipse en las mejores condiciones.

Recomendaciones para evitar incidentes

Asimismo, el Gobierno de Navarra ha elaborado una campaña con consejos dirigidos a la ciudadanía relativos a la autoprotección, la prevención de incendios y los desplazamientos antes y después del eclipse.

En el ámbito de la autoprotección, se recuerda la importancia de llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día, una batería externa para el móvil y una linterna con pilas de repuesto, y también se recomienda descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin internet.

En cuanto a la prevención de incendios, se desaconseja a la ciudadanía aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio, así como hacer hogueras o barbacoas y no tirar colillas al campo. Igualmente, se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol, y no dejar residuos.

En el apartado de movilidad, el Gobierno de Navarra recuerda que no se puede parar en el arcén de una carretera para ver el eclipse, dado que es la situación de mayor riesgo de accidente; evitar desplazamientos innecesarios antes o después del mismo, y no dejar el coche en cunetas ni accesos a fincas. Igualmente, se recomienda no circular por pistas forestales y caminos rurales, debido a que la ausencia de señalización, alumbrado y cobertura móvil comprometen la seguridad de las personas. Del mismo modo, se señala la importancia de facilitar en todo momento el paso a los vehículos de emergencia.

Y para seguir segundo a segundo este eclipse, en internet se ha habilitado una herramienta digital que combina información geográfica con datos del Instituto Geográfico Nacional distribuidos en varios niveles de información. El primero permite conocer el porcentaje de ocultación solar en cada zona, el segundo muestra la huella del eclipse, es decir, cómo se va desplazando el fenómeno a lo largo del territorio. Y el último tiene en cuenta los accidentes del terreno.

Una vez finalizado el eclipse el Ejecutivo foral sugiere esperar al menos 30 minutos para volver al vehículo, ya que se prevé que las carreteras estarán saturadas, y que se aproveche el evento para ver las Perseidas.

Se recuerda también la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.