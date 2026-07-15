Fallecen ahogados una mujer y sus dos hijos menores en la presa de Roncal

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles por la tarde en un suceso ocurrido en la presa de la localidad de Roncal. La causa del fallecimiento, según ha señalado Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, podría ser un posible ahogamiento. Según ha informado el 112 Sos Navarra, los hechos han ocurrido a las 16.39 horas en el río Esca a su paso por Roncal. La investigación continúa abierta y se siguen practicando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Al lugar han sido movilizados efectivos de Bomberos de Navascués, helicóptero medicalizado, equipo médico, dos ambulancias de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico, Policía Foral y Guardia Civil. Los fallecidos eran vecinos de la localidad. El Ayuntamiento de Roncal ha mostrado su consternación por lo ocurrido y ha decretado tres días de luto.