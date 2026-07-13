Los Sanfermines dedican su penúltimo día a las personas mayores

La penúltima jornada de los Sanfermines se ha dedicado a las personas mayores con una programación que ha contado con misa en San Lorenzo y música de rondallas por la mañana y concierto de la Orquesta Mondragón por la tarde. A mediodía, el Ayuntamiento de Pamplona ha abierto sus puertas para recibir a varias personas que se han convertido en centenarias en este último año. Como colofón a este Día de las Personas Mayores, el ya habitual concierto especial de la plaza de la Cruz. Pamplona se suma a la gira de celebración de los 50 años de la Orquesta Mondragón, que subirá al escenario de la plaza de la Cruz este lunes a partir de las 20.30 horas. Javier Gurruchaga recordará en directo medio siglo de aventuras musicales, rock, blues, pop y humor irreverente, que convirtieron a la banda en un fenómeno único en la cultura popular española sobre todo de los 80 y principios de los 90.

Recepción Ayuntamiento

El programa oficial de las fiestas de San Fermín se ha dedicado a las personas mayores y el Ayuntamiento de Pamplona ha realizado un acto de reconocimiento a una decena de personas centenarias de la ciudad. La Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha recibido en la Casa Consistorial a siete mujeres y tres hombres residentes en Pamplona, que han acudido acompañados por familiares. Entre las personas homenajeadas, que han recibido ramos de flores y pañuelos de San Fermín, se ha felicitado de forma especial a Julia Mendía Martínez, que precisamente hoy cumple cien años. Por ese motivo, el alcalde le ha entregado, además, un pin y un broche con el escudo de Pamplona. Los otros homenajeados han sido José Luis Arraiza Arangoa, Jerusalén Balda Lasa, Ángela Caño Sánchez, Felisa Contín de Carlos, Esperanza Gortari Goñi, Carmen Navarro Martínez, José Oscoz Senosiáin, Francisco Sangüesa Goñi y Juana Tirapu Beortegui.