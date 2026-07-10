La mirada de dos fotógrafos extranjeros: "San Fermín es mucho más que el encierro"

Los Sanfermines atraen cada año a periodistas y fotógrafos de todo el mundo, encargados de mostrar la fiesta a millones de personas. En Onda Cero Pamplona, el fotógrafo británico Vincent West, de Reuters, y el estadounidense Jason Lumsden reflexionan sobre su experiencia cubriendo las fiestas y sobre la imagen que proyectan al exterior.

West, que fotografía los Sanfermines desde 2004, explica que su trabajo comienza incluso antes del chupinazo, con la cobertura de la manifestación antitaurina, y continúa con los encierros, los actos tradicionales y la vida en la calle. Reconoce que su parte favorita es captar escenas espontáneas que cuentan historias humanas, como una fotografía de una pareja besándose entre la basura al amanecer, una imagen que para él simboliza los contrastes de la fiesta.

Lumsden llegó por primera vez a Pamplona en 2011 "por amor" y asegura que terminó enamorándose también de los Sanfermines. Destaca la hospitalidad de los pamploneses, el ambiente y la convivencia entre personas de todas las edades. Considera que la fama internacional de la fiesta, especialmente en Estados Unidos, sigue muy ligada a Hemingway y a los encierros, aunque las redes sociales han contribuido a difundir una visión más amplia.

Ambos fotógrafos coinciden en que la fiesta ha evolucionado. West considera que hoy es menos salvaje que hace dos décadas, con mayor organización y menos situaciones de riesgo, aunque el calor y la rapidez de los encierros añaden nuevas dificultades al trabajo. También reconoce que los medios tienen parte de responsabilidad al priorizar las imágenes más llamativas frente a otras que reflejan la esencia de la celebración.

Como mensaje final, ambos defienden una visión más completa de los Sanfermines: una fiesta popular, familiar y llena de tradiciones, en la que el 99 % de las personas disfrutan con respeto y convivencia, muy por encima de los tópicos asociados únicamente a los toros o a los excesos.