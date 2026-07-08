Mikel Ollo: "Cada persona que viene a San Fermín se lleva una fiesta diferente"

Hablamos hoy en Onda Cero con Mikel Ollo, gerente de Destino Navarra, empresa que cumple 30 años y que nació a raíz de una experiencia con unos turistas estadounidenses que buscaban una forma diferente de disfrutar del encierro, una idea que terminó convirtiéndose en un negocio pionero. Ollo ha asegurado que los Sanfermines mantienen un enorme atractivo internacional tres décadas después de que la empresa comenzara a ofrecer balcones para ver el encierro y visitas guiadas.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de visitantes durante las fiestas, impulsado este año, entre otros factores, por el centenario de la publicación de Fiesta de Ernest Hemingway. Como novedad, destaca el aumento de turistas estadounidenses hispanohablantes. También observa una importante presencia de visitantes de China y Japón, mientras que el turismo australiano ha cambiado de perfil, con viajeros de mayor poder adquisitivo, y el ruso ha disminuido por la situación internacional.

La demanda para contemplar el encierro desde los balcones ha vuelto a marcar cifras récord. Según explica Ollo, las reservas comenzaron a llegar con fuerza desde los primeros meses del año y, a estas alturas de las fiestas, apenas quedan plazas disponibles para los últimos días. Hoyo subraya además la importancia de contratar empresas locales, tanto por las garantías legales como por el conocimiento del destino.

El gerente de Destino Navarra destaca que el encierro es el acto más conocido de San Fermín, aunque no necesariamente el más importante. En sus visitas intenta mostrar una visión más completa de las fiestas, dando protagonismo a la ciudad por la mañana, a la comparsa de gigantes y cabezudos, la gastronomía, los almuerzos, el ambiente familiar y la hospitalidad de los pamploneses. "San Fermín by Locals" es precisamente la filosofía con la que buscan acercar a los visitantes la forma de vivir las fiestas desde dentro.

Ollo considera que internet y las redes sociales han multiplicado la información sobre San Fermín, aunque recuerda que ninguna imagen sustituye a la experiencia personal. A su juicio, cada visitante termina construyendo su propia visión de las fiestas gracias a momentos espontáneos, como compartir un almuerzo con desconocidos o dejarse llevar por el ambiente de las calles.

Finalmente, señala que San Fermín también se ha consolidado como un destino atractivo para viajes de empresa e incentivos, y asegura que el gran valor de las fiestas reside en combinar la organización de grandes eventos con miles de experiencias improvisadas que hacen única cada jornada.