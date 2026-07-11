Trece heridos, uno por cornada en la cara, en el quinto y 'peligrosísimo' encierro de los Sanfermines

El quinto de los encierros de los Sanfermines en Pamplona, protagonizado por la ganadería de José Escolar Gil, ha dejado un balance de al menos catorce heridos, uno de ellos por una cornada en la cara. El encierro, que ha tenido una duración de 2 minutos y 36 segundos, ha resultado 'peligrosísimo', ya que el recorrido estaba abarrotado.

Según el parte de incidencias, de los catorce heridos, se encontraba uno con una cornada en la cara y, el resto, por contusiones diversas. Seis de estos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra y los demás han sido atendidos en la Plaza de Toros. En el caso de la cornada en la cara, se ha producido en el tramo de Mercaderes, lo cual ha sido uno de los momentos de mayor peligro.

Las asistencias del quinto encierro

Entre las asistencias que se han tenido que llevar a cabo figura una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, otra contusión torácica y otra contusión craneal y un traumatismo.

La ganadería Escolar ha galopado veloz hasta entrar en la Plaza de Toros, donde el gentío ha dificultado la carrera y ha hecho que los toros se defendieran con las astas. De nuevo, la dificultad para correr en un multitudinario sábado ha protagonizado una carrera que se ha salvado con la nobleza de los de José Escolar, que serán lidiados esta tarde en la Monumental Pamplonesa.