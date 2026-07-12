Carrera tensa y emocionante en el sexto encierro que deja nueve heridos, uno de ellos por cornada en el codo

El sexto encierro de los Sanfermines de 2026, protagonizado por la ganadería de La Palmosilla (Cádiz), ha vuelto a dejar una jornada rápida, tensa y emocionante por las calles de Pamplona. El recorrido, que ha durado 2 minutos y 23 segundos, se ha saldado con nueve corredores heridos, uno de ellos por una cornada en el codo. Mientras, participantes en las carreras de días pasados, concretamente del viernes y sábado, continúan ingresados entre ellos, recordamos, el herido por una cornada en la cara.

Uno de los momentos más 'graves' durante el encierro ha sido un corredor que ha sufrido una herida en el codo por asta, el cual ha sido atendido en la Plaza de Toros. Además, otras ocho personas han resultado heridas por diversas contusiones. Tres de ellas han sido trasladadas al hospital Doctor San Martín, mientras que a las otras cinco las han llevado al Hospital Universitario de Navarra por lesiones como contusiones torácicas, craneales, maxilofaciales, en el hombro, el codo o la pierna.

Tres corredores ingresados de encierros anteriores

Los servicios sanitarios han informado también que tres corredores siguen ingresados por lesiones ocurridas en los encierros del viernes y el sábado. Uno de ellos en la UCI por un traumatismo torácico, otro por una fractura de cadera y, también, el corredor que sufrió una cornada en la cara durante el quinto encierro. Todos ellos están estables y evolucionan de manera favorable.