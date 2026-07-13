Pablo Lasaosa: "El premio es un reconocimiento a estar buscando siempre la foto diferente"

El fotógrafo Pablo Lasaosa ha recibido con gran satisfacción el premio del Concurso Internacional de Fotografía del Encierro. Lo interpreta más como un reconocimiento a años de esfuerzo que como un galardón en sí mismo. "Lo bonito" para él es que se valore el trabajo de "estar buscando la foto diferente" y de afrontar cada mañana los madrugones para captar la mejor imagen del encierro. Aunque lleva 13 años cubriendo la fiesta, considera especialmente significativo que se reconozca su trayectoria. La fotografía premiada fue tomada en la plaza del Ayuntamiento, donde aprovecha una luz muy concreta que entra desde Mercaderes. Explica que lograr esa instantánea exige "estudiar la meteorología, calcular el momento exacto y asumir que, en apenas unos segundos, solo habrá una oportunidad para conseguir la imagen".

Respeto a los heridos

El fotógrafo relata que, en ocasiones, no es consciente de lo que ha captado hasta revisar las fotografías. Así ocurrió con una cornada registrada recientemente en el tramo de Telefónica: "Luego me di cuenta a las nueve que había cogido la cornada". Reconoce que, más allá del respeto por la persona herida, conseguir una imagen tan excepcional supone una satisfacción profesional porque "es una entre mil". Cada jornada elige estratégicamente su ubicación, aunque este año ha preferido trabajar desde el vallado para sentirse "un poquito más en la salsa". También destaca que en el tramo de Telefónica la manada suele llegar más abierta, lo que incrementa las posibilidades de obtener imágenes diferentes.

Organización entre fotógrafos

Pablo explica además la organización entre los fotógrafos, que recurren a sorteos para asignar algunos puestos y evitar esperas desde la madrugada. Aun así, cada profesional identifica y protege su espacio en el vallado para conservar su ubicación. Su jornada comienza hacia las 4:45 de la mañana para intentar conseguir el poste deseado y se prolonga durante todo el día, adaptándose a la programación de encierros, corridas y otros actos festivos.