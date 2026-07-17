Veridas y Fourthline unen fuerzas para combatir el fraude de identidad digital con una plataforma de identidad global

Veridas, reconocido proveedor internacional de identidad digital ha firmado un acuerdo para fusionarse con Fourthline, líder europeo en verificación de identidad y cumplimiento normativo, para ofrecer la plataforma de confianza más completa y avanzada de Europa y América.

Esta unión combina la capacidad de Fourthline para gestionar el cumplimiento normativo (KYC/AML) a nivel bancario en el norte y centro de Europa, con las tecnologías propias de identidad y antifraude de Veridas y su sólida presencia en el sur de Europa, EE. UU. y Latinoamérica. Operando bajo una arquitectura de IA única e integrada, la entidad combinada asegurará todo el ciclo de vida del cliente para bancos globales de primer nivel (Tier-1), fintechs, proveedores de telecomunicaciones y firmas disruptoras digitales en ambos continentes.

Fourthline y Veridas se unen desde una posición de solidez financiera, ambas rentables, con EBITDA positivo y en el punto más fuerte de sus respectivas historias. Juntas, prevén realizar 115 millones de verificaciones este año, con operaciones en más de 50 países en todo el mundo.

Crecimiento y cumplimiento sin frontera

Al combinar el sólido stack tecnológico de IA soberana y la plataforma de cumplimiento modular de Fourthline con la experiencia en mercados locales, el catálogo de soluciones biométricas y antifraude propias y las consolidadas relaciones de Veridas en el ecosistema financiero de Europa, América Latina y EE. UU., ambas compañías ofrecerán a las instituciones reguladas un socio único y de confianza para la gestión integral de KYC, AML y verificación de identidad, así como la infraestructura necesaria para crecer con total seguridad.

Juntas, Fourthline y Veridas proporcionarán a las instituciones financieras y clientes regulados en Europa, América Latina y EE. UU.:

Cumplimiento de identidad completo: Una plataforma única e integrada que cubre la verificación de identidad (IDV), detección y monitorización de AML, la firma electrónica cualificada (QES), la verificación de cuentas bancarias (BAV) y la autenticación biométrica, desplegable de forma independiente o como una solución integral a través de una arquitectura modular y API-first.

Experiencia regional, estándares globales: El profundo conocimiento local de Veridas sobre documentos de identidad, marcos regulatorios y particularidades de los procesos de registro (onboarding), respaldado por la infraestructura de cumplimiento de nivel bancario y el motor de decisión con IA soberana de Fourthline.

Infraestructura escalable para mercados de alto crecimiento: La infraestructura central de Fourthline y el portal de autoservicio Fourthline Hub ofrecen a los socios acceso directo a información, informes y configuraciones. Todo ello implementado en uno de los entornos de banca digital de más rápido crecimiento del mundo, sumado a la capacidad comprobada de Veridas para gestionar casos de uso a gran escala con una eficiencia operativa excepcional.

Cumplimiento preparado para el futuro: A medida que los estándares globales de AML y KYC convergen, la compañía combinada estará posicionada para ofrecer resultados de cumplimiento consistentes, auditables y listos para revisiones regulatorias en cualquier jurisdicción.

Crecimiento seguro para empresas reguladas: Los bancos de primer nivel, neobancos, neobrókers, aseguradoras, gobiernos, empresas de telecomunicaciones y corporaciones globales en ambas regiones se beneficiarán de un socio que se encarga de todo el panorama de cumplimiento, permitiéndoles enfocarse por completo en el crecimiento del negocio.

Vientos de cola macroeconómicos: Mayor demanda de soluciones de identidad impulsado por el aumento del fraude mediante deepfakes e IA, así como el endurecimiento de normativas como el Reglamento AMLR, el reglamento MiCA en Europa, o los requisitos de verificación de edad en redes sociales.

La fusión acelerará una hoja de ruta estratégica compartida para construir la infraestructura de identidad y confianza de próxima generación para industrias altamente reguladas. La compañía combinada se centrará en ayudar a los clientes a reducir los delitos financieros, simplificar el cumplimiento, mejorar las tasas de conversión, autenticar a los usuarios de forma continua y preparar el camino para la transición hacia la identidad digital reutilizable en todos los mercados.

Tras la finalización de la fusión, los accionistas de Veridas (incluido BBVA) seguirán siendo accionistas de la entidad combinada. La transacción será financiada parcialmente por el inversor actual de Fourthline, Finch Capital, y por nuevos inversores, incluido Rabo Investments. Se espera que la operación cierre en la segunda mitad del 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias pertinentes.

La integración de las tecnologías de Fourthline y Veridas se ejecutará de forma gradual, con un compromiso absoluto con el rendimiento y la calidad del servicio, con soporte local al cliente en todos los mercados. Ambas compañías continuarán atendiendo a sus clientes actuales a través de una plataforma más robusta y con mayores capacidades, garantizando la total continuidad del servicio.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias correspondientes, y se espera que finalice en el segundo semestre de 2026.