Roncal, conmocionada por la perdida de tres de sus vecinos ahogados en el rio Esca

La localidad navarra de Roncal, donde hoy las banderas ondean a media asta y se han decretado tres días de luto, sigue conmocionada por el fallecimiento ayer tarde de tres vecinos de la localidad, una madre de 29 años y sus hijos menores de 7 y 11, ahogados en las aguas del rio Esca, a la altura de la presa. El suceso, que se sigue investigando, ocurría en torno a las cinco menos veinte de la tarde. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, una familia de origen magrebí, vecinos del Valle de Roncal, desde hace cuatro años.

Conmoción por la tragedia

En Más de Uno la alcaldesa de la localidad, Amparo Viñuales, no podía ocultar la pena por lo sucedido: "El pueblo y todo el valle está muy conmocionado porque una tragedia tan grande no la habíamos vivido nunca. Llevaban ya entre nosotros cuatro años, muy integrados, y bueno, los niños y la niña escolarizados en el pueblo. Ha sido un palo muy grande para todo el mundo" .Viñuales recuerda que la investigación sigue abierta y que se desconoce qué es lo que sucedió para que tres de los miembros de esta familia perdieran la vida: " No sabemos qué pudo pasar. Estaban ellos solos. La gente, cuando se dio cuenta y pudo acudir, ya había pasado la tragedia. El consistorio de la localidad se ha puesto a disposición de la familia, que ha mostrado su deseo de que los cuerpos sean repatriados a Marruecos, su país de origen: " Llevamos desde ayer junto a servicios sociales y la delegación de gobierno ayudando en todos los trámites porque la familia quieren repatriar los cuerpos a su país. La familia todavía está en shock"