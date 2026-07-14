Pamplona despide a los gigantes

La plaza Consistorial de Pamplona ha acogido este 14 de julio uno de los momentos más emotivos de las fiestas con el acto de Despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, un síntoma más de la proximidad del final de las fiestas de San Fermín. Momento emotivo y nostálgico que viven miles de niños y niñas que se despiden de los gigantes, al son de la música sanferminera, en la que se emplazan hasta el próximo mes de septiembre, cuando la comparsa volverá a recorrer las calles con motivo de la celebración del Privilegio de la Unión.

Jornada de despedidas

Un 14 de julio en el que todo son despedidas y en el que se sigue el ritual sanferminero. La jornada ha dado comienzo a las 6.45 horas con las dianas, a cargo de la Pamplonesa y de diferentes grupos de gaiteros, que han precedido a la celebración del último encierro de las fiestas. A las 9.30 iniciaba su recorrido la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, una de las grandes protagonistas del día, que salía desde el Palacio de Ezpeleta para unirse a la Corporación municipal que, en cuerpo de ciudad, se ha dirigido a la Parroquia de San Lorenzo para participar en la tradicional Octava a San Fermín, en la que han intervenido la Capilla de Música de la Catedral y la Orquesta de Cámara. A continuación, y una vez de regreso a la Plaza Consistorial, el grupo Duguna Iruñeko Dantzariak y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos han bailado en honor a la ciudad.

Ultima corrida

Por la tarde, a las 17.30 horas, el desfile de mulillas y bandas de música hará su último recorrido desde la Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros, donde a las 18.30 horas se cerrará la Feria del Toro con la corrida de la ganadería extremeña Jandilla, que lidiarán Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. A lo largo de la jornada se irán clausurando, además, los espacios infantiles, juveniles y familiares habilitados durante las fiestas en la Media Luna, Taconera, plaza de la Libertad y plaza de Los Fueros. Kirolari Sport Kids, Birjolastu Juego Rejuego y las atracciones de ¡Menudas Fiestas! se podrán disfrutar en su horario habitual, al igual que las actividades de la Zona Joven.

Últimos fuegos y Pobre de Mí

Los últimos actos de las fiestas, una vez entrada la noche, van a ser el lanzamiento de la última colección de fuegos artificiales de autor y el Pobre de Mí. La pirotecnia gallega Xaraiva, de Ourense, junto a Luis Dospiritusanto García, será la encargada de clausurar a las 23 horas, con la colección Serenidad feroz, uno de los actos que más público reúne dentro de la programación festiva. A las 24 horas, todas las miradas estarán puestas en la Plaza Consistorial, donde se entonará el clásico Pobre de Mí. En esta ocasión, el protagonismo corresponderá a las personas representantes de las candidaturas finalistas para el lanzamiento del chupinazo que, finalmente, no resultaron seleccionadas. Aunque todas ellas tendrán presencia en los balcones de la Casa Consistorial, serán Kenia Cordero Rus, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista y Pablo Ganuza Nuñez, de la Coral Santiago de la Txantrea, segunda y tercera entidades más votadas, las personas encargadas de repetir la tradicional fórmula que pondrá fin a los Sanfermines 2026 y que nos recordará que, a partir de ese momento, ya faltará menos para la edición 2027 de las fiestas.