El Gobierno de Navarra homenajea a los navarros de la Selección Española de Fútbol

La presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, recibe a las 18.45 de esta tarde en el Palacio de Navarra al jugador navarro Mikel Merino y al psicólogo deportivo Javier López Vallejo, integrantes de la selección española de fútbol campeona del Mundial. El otro navarro del equipo, Nico Williams, no ha podido atender la invitación del Gobierno por compromisos previos ineludibles y la logística que comportan.

La recepción será a las 18.45. El acto constará de tres momentos. Primero habrá un saludo y fotografía en el despacho de la presidenta. Posteriormente habrá unas palabras de María Chivite y de los miembros de la selección en el Salón del Trono. Está previsto que la recepción finalice sobre las 19.15 con un saludo desde el balcón del Palacio de Navarra que da a la Plaza del Castillo.

Mikel Merino ha marcado dos goles en el transcurso de la competición y se ha consagrado como una de las estrellas de la selección. Y ambos decisivos ya que uno de ellos permitió el pase a cuartos de final y otro a semifinales del campeonato. En los dos casos en los minutos finales del partido. El centrocampista del Arsenal ha jugado en todos los partidos de suplente y ha demostrado ser uno de los jugadores, sino el más efectivo en cuanto a goles por minutos jugados.

Por su parte Nico Williams dio la asistencia de gol a Ferrán Torres, que hizo posible el triunfo final y la segunda estrella para La Roja de Luis de la Fuente tras la lograda en 20210, gracias al gol de Iniesta. Además se le anuló un gol por falta una falta anterior de Mikel Merino. La final fue una aparición decisiva para el extremo navarro que milita en el Athletic tras ir de menos a más en este mundial ya que llegó con molestias físicas y había encadenado pocos minutos en partidos anteriores.