"Hay un país europeo que sigue viviendo en guerra y no podemos olvidarlo": Xabi Luna y Sheila Sevillano relatan su experiencia en Ucrania

Hoy en Onda Cero nos hemos acercado al proyecto Rumbos Olvidados, impulsado por Xabi Luna y Sheila Sevillano, de la ONG Y os lo cuento, ha alcanzado su quinto destino solidario tras recorrer 35 países en bicicleta durante los últimos quince meses. Después de pasar por Tayikistán, Angola, Camerún y Bolivia, la pareja se encuentra ahora en Ucrania, donde colabora con la ONG Alas de Ucrania en la rehabilitación de los baños de un orfanato que aún conserva infraestructuras de la época soviética.

Aunque el centro se encuentra lejos del frente, ambos explican que la guerra está presente en el día a día. Monumentos y fotografías de soldados fallecidos en cada localidad, homenajes diarios a las víctimas, aplicaciones móviles que alertan de posibles ataques y refugios preparados forman parte de una realidad que los ucranianos han aprendido a asumir tras más de cuatro años de conflicto. "La gente hace vida normal porque no le queda otra, pero la guerra está en todas partes", resume Xabi Luna.

Durante su estancia trabajan con una quincena de menores que viven de forma permanente en el orfanato y con otros niños con discapacidad que acuden diariamente al centro. Más allá de la mejora de las instalaciones, destacan la importancia del acompañamiento emocional y del cariño que necesitan los menores. "Lo primero que hacen cuando llegamos es abrazarnos", explica Sheila Sevillano.

Los impulsores de Rumbos Olvidados consideran que su presencia en Ucrania también sirve para recordar que el conflicto continúa y que sigue habiendo necesidades humanitarias en pleno corazón de Europa. Tras abandonar el país a finales de julio, aún les restarán unos 4.000 kilómetros en bicicleta hasta regresar a Navarra en octubre.

El proyecto mantiene abierta la recaudación de fondos a través de la web yoslocuento.org, con el objetivo de completar los 100.000 euros previstos y financiar tanto esta intervención como los próximos proyectos ya comprometidos en países como Etiopía, Filipinas, Pakistán o Nigeria.