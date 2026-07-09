Dónde ver el eclipse total del Sol: los lugares de España con mayor visibilidad

España será escenario de un eclipse total de Sol visible durante el atardecer del próximo 12 de agosto de 2026. Se trata del primer eclipse total visible desde la península en más de un siglo. El país se convertirá en uno de los principales puntos de observación del fenómeno, que tendrá lugar en torno a las 20:30 horas.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el fenómeno solar podrá observarse como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la zona sur se verá de forma parcial. Por ello, las zonas situadas dentro de la franja de totalidad serán las que ofrezcan un mejor visionado. El organismo también confirma que esta franja atravesará numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Valencia y Castellón de la Plana.

Tras el eclipse de agosto, España volverá a presenciar otro eclipse total visible el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular el 26 de enero del año siguiente. Después de esos dos acontecimientos, no se podrá percibir otro eclipse total visible desde el país hasta el año 2053.

¿Qué sucede durante el eclipse?

Durante un eclipse solar total, la Luna se sitúa frente al Sol y bloquea la mayor parte de su luz, lo que permite observar la atmósfera solar, según ha explicado la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, también ha confirmado que este será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905.

El eclipse tendrá una duración de dos horas aproximadamente; sin embargo, el periodo de oscuridad total rondará entre uno y dos minutos, dependiendo del lugar desde el que se observe.

¿Cuáles son los mejores lugares para verlo?

Se recomienda elegir una zona con poca contaminación lumínica y cielos despejados. Asturias, Galicia y Castilla y León serán los lugares con mayor visibilidad. Se encontrarán en el principio del recorrido por España, y el Sol permanecerá ligeramente más alto sobre el horizonte. En esos lugares se ofrecerá una visibilidad más limpia y prolongada.

La ESA está preparando un programa de observación público en León, en colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento, con el objetivo de que la ciudadanía entienda la ciencia que hay detrás del eclipse. El programa ofrecerá desde charlas divulgativas sobre ciencia solar y actividades educativas hasta retransmisiones en directo con la Agencia, todo ello en español.

Recomendaciones para observar el fenómeno de manera segura

Para poder observar el acontecimiento de forma segura, la ESA recomienda utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la normativa de seguridad adecuada. Se deberán evitar las gafas de sol convencionales y mirar al Sol de manera directa, ya que puede ocasionar graves lesiones oculares.

El momento de la totalidad será el único en el que se podrán retirar las gafas de eclipse, para volver a colocarlas en cuanto el Sol vuelva a aparecer.