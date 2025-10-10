Qué es el 'Chat control', la nueva ley europea que permitiría a los Gobiernos leer tus mensajes de WhatsApp

La Unión Europea estudia una propuesta conocida como Chat Control, una normativa que permitiría a las autoridades escanear los mensajes privados que los usuarios envían por aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal. El objetivo va más allá que 'cotillear', y tiene un buen propósito. Porque se busca luchar contra la difusión de material de abuso infantil en la red. Esta propuesta ha recibido evidentes críticas, porque puede parecer una amenaza directa a la privacidad y a la libertad de comunicación en Internet.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto plantea que los proveedores de mensajería deban instalar herramientas automatizadas para analizar el contenido de los mensajes, incluso aquellos que están cifrados de extremo a extremo. Esto quiere decir que no será una persona la que pueda leer los mensajes. Es decir, las conversaciones que hasta ahora eran completamente privadas podrían ser revisadas por sistemas de inteligencia artificial que busquen contenido sospechoso. Y en caso de encontrarlo, las empresas estarían obligadas a informar a las autoridades.

¿Es una amenaza contra la privacidad?

Lo cierto es que numerosas organizaciones de derechos digitales y expertos en ciberseguridad han alzado la voz contra esta medida. Argumentan que el Chat Control rompería la base del cifrado seguro y abriría la puerta a la vigilancia masiva de ciudadanos inocentes. Además, advierten de que los sistemas automáticos pueden cometer errores, confundiendo imágenes o mensajes inocentes con material ilegal, lo que podría derivar en graves problemas para los usuarios.

Algunos países apoyan la iniciativa, porque la idea nace para proteger a los menores, pero otros la rechazan frontalmente por considerar que vulnera derechos fundamentales.

De momento, el futuro del Chat Control sigue en el aire, pero la sola posibilidad de que los gobiernos puedan leer nuestros mensajes ha encendido todas las alarmas sobre los límites entre seguridad y privacidad en la era digital.