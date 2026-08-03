Así podrán "escuchar" el eclipse solar las personas ciegas: un dispositivo transforma la luz en sonido

Las personas con discapacidad visual también podrán disfrutar del eclipse solar gracias a unos dispositivos que transforman las imágenes en sonidos. Así lo ha explicado en Por fin el portavoz del Instituto de Ciencias Espaciales, Jorge Rivero, al detallar cómo las personas ciegas podrán experimentar este fenómeno.

"Se hace a partir de unos dispositivos que se llaman LightSound, que los desarrollaron en la Universidad de Harvard de Estados Unidos para que personas con discapacidad visual pudieran seguir eclipses de sol. Se han usado con bastante éxito en Estados Unidos, Argentina, Chile...", ha señalado.

Según detalla, el funcionamiento del sistema es relativamente sencillo. "Es un sensor de luz que recoge la intensidad del sol y, a medida que recoge esa luz, aparece un sonido muy intenso, como si fuera una flauta". Por tanto, a medida que la Luna va ocultando el Sol durante el eclipse, el sonido cambia. "Cuando esta luz va disminuyendo porque la Luna cubre el Sol, cada vez llega menos intensidad de la luz del Sol y va pasando a un tono más grave y menos intenso, como si fuera un clarinete".

El momento culminante del fenómeno también tiene su reflejo acústico. "Cuando la Luna cubra completamente el Sol, llegará un momento en el que no se escuche ningún sonido". Según ha resumido el portavoz del Instituto de Ciencias Espaciales, "esto es una manera de recrear el sonido de este fenómeno que nos regala el universo".

Hay 120 dispositivos disponibles en España

Rivero ha explicado que el Instituto de Ciencias Espaciales ha impulsado esta iniciativa en España gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. "Hemos construido 120 dispositivos en España. Los hemos puesto gratuitamente a disposición de las personas que organizan eventos para ver el eclipse".

Más allá del aspecto tecnológico, gana peso el valor inclusivo del proyecto, ya que permitirá que las personas con discapacidad visual vivan el eclipse al mismo tiempo que el resto de asistentes. "Lo interesante es que las personas con discapacidad visual podrán experimentar de primera mano lo que millones de personas van a seguir. Podrán estar con sus familias y pasar una tarde muy amena".