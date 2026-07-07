Mad Cool celebra su décimo aniversario con un cartel más diverso, más comodidad para el público y la vista puesta en el futuro

Mad Cool sopla este año las velas de su décimo aniversario con una edición marcada por la celebración, la diversidad musical y la mejora continua de la experiencia del público. Desde su nacimiento en 2016, el festival ha logrado consolidarse como una de las grandes citas musicales del calendario internacional, superando incluso el paréntesis obligado por la pandemia y alcanzando una posición de referencia en la industria de los festivales.

Según explica Clara García, directora de Comunicación y Marketing de Mad Cool, esta edición reúne un cartel que combina artistas históricos muy demandados por el público, como Foo Fighters, con nuevas incorporaciones internacionales que debutan tanto en Madrid como en el festival. El objetivo es mantener la esencia rockera del evento sin renunciar a nuevos géneros y tendencias capaces de conectar con diferentes generaciones de espectadores.

La apuesta por la diversidad musical también se refleja en la presencia de artistas emergentes que, aunque ya cuentan con reconocimiento internacional, encuentran en Mad Cool una plataforma para seguir creciendo. La organización defiende así un modelo que combina grandes cabezas de cartel con propuestas que permiten al público descubrir nuevos talentos y ampliar sus horizontes musicales.

Más allá de la música, la experiencia del asistente continúa siendo una prioridad. Cada año, el festival realiza una encuesta de satisfacción entre los asistentes para detectar áreas de mejora. A partir de los resultados obtenidos en la pasada edición, en la que participaron unas 25.000 personas, se han incorporado nuevas medidas como más zonas de sombra, más puntos de agua gratuitos y espacios pensados para el descanso y el bienestar del público.

La sostenibilidad sigue siendo otro de los pilares del evento. La organización mantiene iniciativas destinadas a reducir el impacto ambiental del festival, fomentando el reciclaje, la reutilización de vasos y el uso de puntos de recarga de agua para minimizar residuos y promover hábitos responsables entre los asistentes.

En paralelo, la seguridad continúa siendo la máxima prioridad. La coordinación con administraciones públicas, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad se desarrolla durante meses para garantizar que un evento de estas dimensiones pueda celebrarse con todas las garantías.

Además de su dimensión cultural, Mad Cool reivindica su contribución a la economía madrileña. Miles de visitantes nacionales e internacionales generan actividad en hoteles, restaurantes, comercios y transportes, al tiempo que proyectan una imagen de Madrid como una ciudad preparada para acoger grandes eventos culturales.

Con algunas sorpresas reservadas para celebrar el décimo aniversario y con el trabajo ya puesto en futuras ediciones, la organización afronta esta nueva cita con optimismo. El reto, aseguran, sigue siendo el mismo que hace una década: ofrecer una experiencia memorable que haga que el público quiera regresar año tras año.