Jero García, activista contra el bullying: "Los padres intentan empoderar a sus hijos y lo que hacen es desempoderar al profesor"

Jero García conoce el bullying desde primera línea. Tras años trabajando con menores en colegios y a través de su fundación, el exboxeador ha convertido experiencias reales en historias para su nuevo libro 'Camino de Vuelta', una novela compuesta por duros relatos pero que buscan abrir los ojos ante una violencia que, en ocasiones, es invisible. En Por Fin, el programa de Onda Cero presentado por Jaime Cantizano, lanzó un mensaje contundente: el mayor cómplice de la violencia es el silencio.

En la entrevista, Jero García recordó algunos de los datos que más le preocupan sobre el acoso escolar. "Uno de cada tres niños que sufre acoso escolar no lo cuenta", afirmó el activista. Sobre esto, García comentó que la mayoría de niños "solo quiere que lo quieran" y, por eso, entra en un bucle de silencio, para evitar quedarse solo por confesar que sufre bullying o evitar preocupar a sus padres. Además, sobre los afectados en este tema, Jero también habló de los suicidios, ya que afirmó que "la segunda causa de muerte en menores es el suicidio y la causa principal de ese suicidio es el acoso escolar".

Junto a Cantizano, Jero García añadió que el llamado "bullying relacional" es el tipo de bullying que busca "hacer el vacío al niño, que busca la invisibilidad" y que, además, es el que más se da en los colegios.

'Camino de Vuelta': una novela para 'casi' todo el mundo

Jero, sobre el libro que ha presentado en el programa Por Fin, dijo que era una novela "para valientes", ya que, según él, la podía leer todo el mundo pero "desgraciadamente" muchas personas no querían ver la realidad. "En el libro aparece el bullying y el bullying no siempre deja marcas visibles", ha manifestado el autor.

Jero García sobre el papel de los padres y las redes sociales en el bullying

Para el activista, la prevención del bullying, en todos los sentidos, empieza en casa. "Los padres se confunden al empoderar a los hijos. Lo que estamos haciendo es desempoderar al profesor", ha asegurado García en Onda Cero, lamentando así la pérdida de autoridad de los docentes.

Además, como medidas preventivas, Jero García ha defendido que las familias que permitan las redes sociales a sus hijos deben implicarse más en conocer qué uso hacen de ellas. "Si los padres no tienen las contraseñas de sus redes sociales es como si el niño tuviese un cerrojo en su habitación", ha afirmado el exboxeador.

García ha recordado en la entrevista que hace años el acoso escolar "acababa en la puerta del colegio", mientras que ahora continúa a través del móvil. "El 50% de los niños que sufren acoso escolar dentro del centro educativo sufren, además, ciberbullying", lo que significa que, según García, el dolor de estos niños, continúa fuera de las aulas. "Si un niño está pasando por una situación así, que pida ayuda. No hay peor trance que pasar por esto", ha concluido Jero García.