Viure la Mort revive el antiguo cementerio del Calvario con una experiencia teatral en el parque Ribalta

La asociación cultural Viure la Mort estrenará este sábado, 27 de junio, la representación titulada ‘L’antic cementeri del Calvari’, una propuesta escénica de carácter inmersivo que tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en el andén central del parque Ribalta de Castellón.

El proyecto plantea un recorrido teatral por la memoria del antiguo cementerio del Calvario, un espacio desaparecido de la ciudad pero aún presente en el imaginario colectivo, con el objetivo de recuperar su historia, tradiciones y recuerdos a través de una experiencia participativa para el público.

La obra está dirigida por Queta Ródenas y cuenta con la regiduría de Marisa Zaera. Según se explica en la propuesta, la representación invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la identidad de Castellón y la importancia de preservar la memoria colectiva mediante el teatro y la divulgación histórica.

A través de personajes inspirados en la historia local y la tradición popular, el espectáculo busca acercar al espectador a diferentes episodios vinculados al antiguo cementerio del Calvario, combinando documentación, testimonios y recursos escénicos para construir una narración accesible y emotiva.

Queta Ródenas ha señalado que la intención del proyecto es recuperar una parte relevante de la historia de la ciudad “a través de las personas que la vivieron”, destacando el valor del teatro como herramienta para transmitir ese legado a las nuevas generaciones.

El montaje forma parte del trabajo de investigación y recuperación del patrimonio inmaterial que la asociación Viure la Mort viene desarrollando desde hace años, centrado en la memoria social, los rituales funerarios y la historia vinculada a la muerte en la provincia de Castellón.

La producción cuenta con un amplio elenco de intérpretes, entre los que se encuentran Amparo Lleó, Ana Ros de Ursinos, Carlos Lleó, Concha Pascual, David Beltrán, Esther Cascó, Ferran Clausell, Irene Mondéjar, José Antonio Agut, José Luis Guillamón, Juan Belaire, Juana Algar, Juanjo Ocaña, Merche García, Pepe Pastor, Quique Masó, Rosalía Martín y Santiago Albiol.

Además, la obra incluye colaboraciones especiales, como la participación de miembros de la escuadra de trabucaires de la Colla Xaloc, así como aportaciones de Ainhoa Barraza, Mapi Segarra y Pere Pau Montañés.

Según ha explicado la dirección, el proyecto combina investigación histórica, tradición oral y recursos teatrales para ofrecer una experiencia cultural abierta a públicos de todas las edades, con el objetivo de acercar la historia local de una forma vivencial.

Aunque la entrada es gratuita, los donativos voluntarios que se recojan durante el evento se destinarán a la entidad Huellas Callejeras, una organización de Castellón sin ánimo de lucro dedicada a la protección y bienestar de perros y gatos en situación de abandono.