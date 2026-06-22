El TRAM de Castellón estrena nuevo servicio directo a las playas este verano sin necesidad de transbordo

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha puesto en marcha este 22 de junio el nuevo dispositivo del TRAM de Castellón de la Plana, que facilita por primera vez una conexión directa con las playas durante el periodo estival sin necesidad de transbordos.

Se trata de una reorganización provisional del servicio, motivada por las obras en curso, que se prolongarán tras el verano antes de la implantación del modelo definitivo. Aun así, la nueva planificación introduce mejoras significativas en la movilidad entre Castellón y la zona costera.

En sentido Castellón–Benicàssim, la línea directa a la playa circulará con tres vehículos nuevos por la avenida de Castalia, dejando de pasar por el Planetario y reduciendo los tiempos de trayecto. Además, se habilita un servicio de refuerzo entre el Grao y las playas, con transbordo y un vehículo diésel, que también discurre por la avenida de Castalia.

Por su parte, la línea HCID, con salida desde Borrull, también pasará a circular por la avenida de Castalia, mientras que la línea de AMSA con destino a Benicàssim por las Villas lo hará por la calle Ferrandis Salvador.

En sentido inverso, Benicàssim–Castellón, todos los vehículos circularán por la plataforma reservada, evitando interferencias con el tráfico en las paradas.

Durante el verano, el TRAM de Castelló mantiene además los horarios nocturnos habituales de viernes, sábados y vísperas de festivo, con servicio prolongado hasta las 03:00 horas.

Con este refuerzo estival, la Generalitat busca mejorar la conexión con las playas en un periodo de alta afluencia, a la espera de completar las últimas fases de las obras tras el verano.