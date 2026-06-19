Desarticulado en Onda un clan familiar dedicado al tráfico de drogas con ocho detenidos

La Guardia Civil de Castellón, en colaboración con la Policía Local de Onda, ha desarticulado un clan familiar presuntamente dedicado al tráfico de drogas en la localidad de Onda. La denominada Operación Bravas se ha saldado con la detención de ocho personas, de entre 24 y 52 años, a quienes se les atribuyen delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación se inició tras la preocupación vecinal por la actividad detectada en varios inmuebles utilizados como puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas permitieron constatar la existencia de una organización de carácter familiar, fuertemente arraigada en el municipio, que presuntamente distribuía cocaína y marihuana. Según la Guardia Civil, la actividad desarrollada generaba una constante afluencia de consumidores en las inmediaciones de las viviendas investigadas. La fase de explotación de la operación contó con la participación de agentes de la USECIC de Castellón, especialistas del Servicio Cinológico y patrullas territoriales, que llevaron a cabo siete entradas y registros en diferentes inmuebles vinculados al grupo.

Durante los registros, los agentes intervinieron cocaína preparada para su distribución, cogollos de marihuana, metanfetamina, una plantación de cannabis y una importante cantidad de dinero en efectivo, presuntamente procedente de la actividad delictiva. La actuación permitió desmantelar por completo la organización tras la detención de todos sus miembros. Las diligencias han sido instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.