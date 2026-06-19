Un hombre muere apuñalado en Almenara y la Guardia Civil detiene a un sospechoso

Un hombre de 38 años ha fallecido este viernes tras ser apuñalado en Almenara, en un suceso que la Guardia Civil investiga como un homicidio. El presunto autor de los hechos, un varón de 35 años vecino de Xilxes, ha sido detenido poco después del incidente.

Los hechos se han producido tras una pelea entre ambos en las inmediaciones de la playa de Casablanca, según las primeras informaciones. La víctima sería el exnovio de la actual pareja del detenido. El aviso se ha recibido a través del 112 y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre debido a la gravedad de las heridas.

La alcaldesa de Almenara, Estívaliz Pérez, ha señalado que el municipio está impactado por lo ocurrido, pese a que ninguno de los implicados es vecino de la localidad. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.