El Gobierno rectifica y permite a la Diputación de Castellón movilizar 24,4 millones de euros de remanentes

El Gobierno de España ha rectificado y permitirá a la Diputación de Castellón utilizar los remanentes de tesorería de 2025, una decisión que, según la institución provincial, da la razón a las reivindicaciones planteadas por su presidenta, Marta Barrachina.

Gracias a este cambio, la Diputación llevará al pleno del próximo 30 de junio una modificación de crédito de 24,45 millones de euros que permitirá adelantar a los ayuntamientos más del 80% de los fondos previstos en el Plan Impulsa. En total, municipios y mancomunidades recibirán más de 26 millones de euros para inversiones, obras, servicios y gasto corriente.

La presidenta provincial ha asegurado que la rectificación llega tras la presión ejercida por la Diputación y los alcaldes de la provincia, y ha defendido que estos recursos son ahorros de los castellonenses que ahora podrán destinarse a mejorar equipamientos y servicios públicos en los 135 municipios de Castellón.