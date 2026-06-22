Los tiburones llegan al aula: estudiantes de Castellón logran criar huevos de pintarroja para su conservación

El curso escolar termina con un hito poco habitual en las aulas de Castellón: decenas de estudiantes han logrado incubar y seguir el desarrollo de huevos de tiburón pintarroja (Scyliorhinus canicula) hasta su nacimiento, participando de forma activa en un proyecto pionero de educación ambiental y conservación marina.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Azul Marino junto a la Fundación Oceanogràfic, ha permitido que el alumnado del CEIP Santa Águeda de Benicàssim, el CEIP Dean Martí y el IES Torre del Rei de Oropesa del Mar, así como del Ágora Lledó International School de Castellón, conviviera durante meses con estos embriones marinos y aprendiera de primera mano sobre la biodiversidad del Mediterráneo y los desafíos que afronta.

Fundación Azul Marino | Fundación Azul Marino

A medida que se han producido los nacimientos, las crías han sido trasladadas al Centro de Conservación de Especies Marinas (CCEM), espacio coordinado por la Fundación Azul Marino y la Fundación Oceanogràfic en Bellver Blue Tech Zone. El objetivo del programa es fortalecer el vínculo de la comunidad educativa con el patrimonio natural marino y fomentar la protección del litoral.

Ciencia, conservación y aprendizaje en el aula

El proyecto arrancó en febrero con una formación específica dirigida al profesorado para garantizar el correcto manejo de los embriones y los sistemas de incubación. Posteriormente, el equipo de la Fundación Azul Marino instaló los acuarios en espacios tranquilos de los centros educativos, como bibliotecas y laboratorios, donde los estudiantes comenzaron a familiarizarse con los tiburones del Mediterráneo y las amenazas que afectan a estas especies.

Durante todo el proceso de incubación, el alumnado asumió tareas de seguimiento científico, controlando semanalmente parámetros como la temperatura, la salinidad y la calidad del agua. Para garantizar la estabilidad del entorno, el proyecto utilizó un innovador sistema basado en vinotecas adaptadas, capaz de mantener las condiciones óptimas para el desarrollo embrionario.

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Para Laura Roig, coordinadora de Sostenibilidad del IES Torre del Rei de Oropesa, “la iniciativa ha permitido acercar al alumnado al medio marino, un entorno geográficamente próximo, pero aún desconocido en muchos aspectos, despertando en ellos una mayor conciencia sobre su importancia y la necesidad de respetarlo y preservarlo. Uno de los momentos más significativos del proyecto se produce con el nacimiento de los huevos de tiburón, una experiencia que genera una gran satisfacción tanto en estudiantes como en docentes. Además, la actividad ha contribuido de manera destacada a la educación en valores, fomentando en el alumnado la responsabilidad, el compromiso y el cuidado de los seres vivos".

La pintarroja, embajadora de la conservación marina

Aunque la pintarroja es una especie común en el Mediterráneo y actualmente no se considera amenazada, se ha convertido en una poderosa herramienta educativa para abordar cuestiones como la pesca accidental, la procedencia de los alimentos marinos o los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros.

La observación directa de los embriones y de las crías ha permitido al alumnado comprender cómo cualquier alteración del medio marino puede afectar a la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas.

Fundación Azul Marino | Fundación Azul Marino

Los huevos utilizados en el proyecto proceden de una colaboración entre la Fundación Azul Marino y las cofradías de pescadores de la provincia. Gracias a este trabajo conjunto, los huevos son recuperados de forma segura del interior de hembras capturadas accidentalmente en las redes, para posteriormente ser incubados en las instalaciones de la fundación y liberados al mar tras su nacimiento.

Un proyecto con vocación de crecimiento

La iniciativa forma parte de “Tu Mar”, un programa que busca acercar el patrimonio natural marino a la comunidad educativa y fortalecer la conexión de los jóvenes con el entorno costero.

Tras los resultados obtenidos durante este curso, la Fundación Azul Marino ya trabaja en ampliar el proyecto durante el próximo año académico, incrementando las acciones formativas y extendiendo la red de docentes participantes en la provincia de Castellón.

El impacto educativo de esta metodología ya ha trascendido las aulas. En fases anteriores del programa, alumnado de la provincia llegó a presentar su experiencia y aprendizaje en foros internacionales de educación celebrados en Miami (Estados Unidos).

Con la finalización del periodo lectivo, todos los huevos incubados han completado su desarrollo y las crías permanecen actualmente en el Centro de Conservación de Especies Marinas de Bellver Blue Tech Zone. Estos pequeños tiburones, que próximamente regresarán al mar, se han convertido en auténticos embajadores del Mediterráneo, despertando la curiosidad de la comunidad escolar hacia las especies más vulnerables de nuestras costas y las acciones necesarias para garantizar su conservación.

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Sobre la Fundación Azul Marino

La Fundación Azul Marino es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección, conservación y divulgación del mar Mediterráneo.

Ubicada en Bellver Blue Tech Zone, en un enclave natural estratégico situado entre Orpesa y Benicàssim, la fundación cuenta desde hace dos años con el Centro de Conservación de Especies Marinas (CCEM), una instalación especializada en la recuperación y cuidado de fauna marina antes de su retorno al medio natural.

Personal veterinario de la Fundación Oceanogràfic desarrolla su labor en estas instalaciones gracias a un acuerdo de colaboración centrado en la protección de las especies del Mediterráneo.