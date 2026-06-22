Desmantelado un punto de almacenamiento de marihuana en Vall d'Alba con cuatro detenidos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en la localidad castellonense de Vall d'Alba por un presunto delito de tráfico de drogas. La operación, desarrollada por agentes del Puesto de Villafamés, se ha saldado con la intervención de cerca de tres kilogramos de marihuana que, según las investigaciones, estaban preparados para su distribución.

La actuación comenzó tras recibir los agentes una información que alertaba sobre la posible existencia de una importante cantidad de droga almacenada en una vivienda del municipio. Tras diversas comprobaciones, la Guardia Civil registró dos inmuebles colindantes y localizó varios recipientes ocultos en una zona exterior que contenían cogollos de marihuana listos para su conservación y venta.

La sustancia intervenida alcanzó un peso aproximado de tres mil gramos. Las investigaciones posteriores permitieron identificar y detener a cuatro personas: dos mujeres de 27 y 37 años y dos hombres de 38 y 44, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón junto con los detenidos.