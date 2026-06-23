Las altas temperaturas disparan el riesgo de incendios: seis conatos en una tarde y un fuego aún activo en Benicarló

Las altas temperaturas continúan elevando el riesgo de incendios forestales en la provincia. De hecho, durante la tarde de ayer se registraron hasta seis conatos de incendio en distintos puntos del territorio, concretamente en Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Burriana, Nules y Benlloch. Todos ellos fueron controlados y extinguidos.

Mientras tanto, continúa activo aunque estabilizado desde las 22.00 horas de ayer el incendio forestal declarado sobre las 13.45 horas en la zona de El Puig de Benicarló. El fuego ha afectado a una superficie aproximada de 10 hectáreas de matorral y cultivo abandonado y obligó a cortar de forma puntual el tráfico en la carretera CV-138 durante las labores de extinción.

En el dispositivo han participado dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, diez unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana —tres de ellas helitransportadas— y siete medios aéreos. Los trabajos se prolongaron durante toda la noche para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones, mientras los equipos de emergencia continúan vigilando la evolución del incendio.