Bernabé apunta a que el incendio de Soneja “no parece tener causas naturales” mientras el SEPRONA investiga su origen

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que la investigación sobre el incendio forestal de Soneja sigue abierta, aunque ha avanzado que, por el momento, “no parece tratarse de causas naturales”.

Bernabé ha explicado que el SEPRONA continúa trabajando sobre el terreno para esclarecer el origen del fuego, que presenta un foco “muy localizado”, un elemento que podría facilitar el avance de las pesquisas en las próximas horas. Aun así, ha insistido en la prudencia y en la necesidad de esperar a las conclusiones oficiales antes de determinar responsabilidades.

La delegada ha subrayado que la prioridad sigue siendo la extinción del incendio y la protección de la población afectada, en un escenario complicado por las altas temperaturas y el riesgo de tormentas eléctricas previsto en la zona.

Además, ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución y seguir únicamente las indicaciones de los servicios de emergencia, mientras avanzan los trabajos de investigación y extinción.