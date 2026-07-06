INCENDIO SONEJA

Bernabé apunta a que el incendio de Soneja “no parece tener causas naturales” mientras el SEPRONA investiga su origen

El SEPRONA investiga el origen del incendio de Soneja mientras la delegada del Gobierno apunta a que no se trata de causas naturales y pide prudencia hasta confirmar el foco.

El incendio de Soneja sigue activo con 300 efectivos y riesgo de empeoramiento por calor y viento

Onda Cero Castellón

Castellón |

Puesto de mando avanzado en el incendio de soneja
Puesto de mando avanzado en el incendio de soneja | DIPCAS

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que la investigación sobre el incendio forestal de Soneja sigue abierta, aunque ha avanzado que, por el momento, “no parece tratarse de causas naturales”.

Bernabé ha explicado que el SEPRONA continúa trabajando sobre el terreno para esclarecer el origen del fuego, que presenta un foco “muy localizado”, un elemento que podría facilitar el avance de las pesquisas en las próximas horas. Aun así, ha insistido en la prudencia y en la necesidad de esperar a las conclusiones oficiales antes de determinar responsabilidades.

La delegada ha subrayado que la prioridad sigue siendo la extinción del incendio y la protección de la población afectada, en un escenario complicado por las altas temperaturas y el riesgo de tormentas eléctricas previsto en la zona.

Además, ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución y seguir únicamente las indicaciones de los servicios de emergencia, mientras avanzan los trabajos de investigación y extinción.

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