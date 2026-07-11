Óscar López será el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2027

Óscar López encabezará la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027. El secretario general de los socialistas madrileños ha sido elegido candidato después de obtener 2.092 avales, el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid, el máximo permitido en el proceso.

Una segunda opción para la candidatura

La otra candidata del partido socialista, Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, no logró alcanzar el número mínimo de avales requeridos para continuar en las primarias, según informó el PSOE de Madrid.

Con esta designación, López se convierte en el aspirante socialista para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas previstas para 2027.

El plazo de las candidaturas

El plazo para presentar precandidaturas finalizó este viernes, mientras que la recogida de avales se desarrolló entre el 4 y el 11 de julio.

Con la validación de los apoyos, el proceso culmina con la proclamación de Óscar López como candidato del PSOE madrileño.

Las declaraciones de López

Una vez oficializada su candidatura, López ha protagonizado un acto con la militancia socialista en el municipio madrileño de Fuenlabrada, donde ha agradecido la confianza depositada en él y ha manifestado su deseo de liderar "un gobierno de progreso que se centre en los verdaderos problemas de la mayoría de sus habitantes", según ha añadido.

López ha declarado que Madrid "lleva más de treinta años gobernada por una derecha insolidaria, injusta y corrupta que privatiza los servicios públicos para favorecer el negocio de unos pocos", algo que "está a punto de terminar".

El ministro ha asegurado que tendrá entre sus prioridades "el problema de la vivienda", y ha avanzado su intención de reunir a todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de esta comunidad para conocer el suelo público y hacer el mayor plan de vivienda pública en la historia de esta región.

Ha citado, como otro de sus "ejes centrales", la "defensa de los servicios públicos", y en concreto el objetivo de "devolver a la sanidad pública todo su reconocimiento y capacidad de acción".

“Frente al sistema perverso que hace que algunos gestores privados se enriquezcan con la salud de todos mientras los médicos se desdoblan para llegar a la atención de cada paciente en cada municipio de la Comunidad de Madrid, nosotros defendemos la buena gestión", ha dicho.

El incremento de la financiación de las universidades públicas, la creación de "una nueva industria ligada a la transformación digital" o el desarrollo de "políticas climáticas enfocadas a la adaptación de las ciudades y regiones" serán otros de los aspectos clave del programa electoral de López.

Además, a través de un mensaje en las redes sociales, López ha manifestado que es un honor ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con el apoyo de la militancia, a la que ha agradecido "de corazón por los más de 4.000 avales, uno a uno". Hoy empieza un tiempo nuevo. Lo más importante es siempre el equipo. Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid!", ha escrito el candidato socialista en X.