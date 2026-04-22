España y Gibraltar se reúnen y ponen fecha al inicio del derribo de la verja

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se han reunido este miércoles para ultimar los detalles acerca del acuerdo sobre Gibraltar alcanzado el pasado mes de junio. En este acuerdo se recogía la supresión de las barreras físicas y de los controles sobre las personas y los bienes que circulasen entre España y Gibraltar.

Desde el pasado 10 de abril ya se comenzaron a aplicar los nuevos controles de entradas y salidas de la Unión Europea. Aunque la verja siga estando presente, los controles se han flexibilizado, a pesar del temor que existía en un principio respecto a que pudieran registrarse incidencias y retrasos para los ciudadanos que transitan por ese punto.

El derribo de la verja de Gibraltar ya tiene fecha

Como principales ventajas de este acuerdo, se señala la implementación de un impuesto similar al IVA por parte de Gibraltar, y la desaparición física de la verja. El propio Fabián Picardo ha sido el encargado de anunciar la fecha a partir de la cual comenzarán las labores de demolición.

"A partir del 15 de julio, una vez que ya tengamos los nuevos sistemas operativos, podremos empezar el proceso de derribar la verja. Yo no me lo voy a creer y no voy a parar de trabajar hasta que yo vea al primer ciudadano gibraltareño cruzar por donde ha habido siempre una frontera sin tener que presentar ningún documento", afirmaba el político gibraltareño.

El ministro principal de Gibraltar ha valorado la reunión, que ha durado menos de media hora, siendo esta la primera bilateral que se produce entre ambos. De esta manera, continúa en la línea de trabajar conjuntamente "en el bien común de los ciudadanos de Gibraltar y los del Campo de Gibraltar".

Por su parte, el ministro Albares viajará mañana a Algeciras para visitar las obras en torno a la verja y ofrecer una rueda de prensa ofreciendo nuevos detalles acerca de este acuerdo.