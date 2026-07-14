La Aemet activa el aviso rojo por calor en estas provincias: se alcanzarán los 42 grados

La Agencia de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso rojo por calor en las provincias de Zaragoza y Valencia por temperaturas máximas de hasta 42 grados. Con la llegada de la canícula (el período del año con las temperaturas más altas) el Servicio Meteorológico lo califica esta vez de peligro extraordinario que, también, afectará a otras comunidades autónomas.

Para contextualizar, el aviso rojo por calor es el nivel máximo de alerta meteorológica en caso de clima extremo. Por ello, la agencia ha advertido que las temperaturas se prevén "significativamente" elevadas en toda la zona peninsular, por lo que aconsejan seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Además del calor extremo, la jornada estará marcada por calima y polvo en suspensión, lo que provocará un empeoramiento de la calidad del aire. Teniendo en cuenta el peligro en este tipo de situaciones, cabe destacar que esta combinación puede aumentar los riesgos para la salud, sobre todo para la población vulnerable (personas mayores, niños y aquellos que padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares).

Dónde hará más calor este miércoles según la Aemet

La predicción de la Aemet señala que el aviso rojo por calor estará activo entre la 13:00 y las 21:00 horas en el litoral sur valenciano y la ribera zaragozana del Ebro. No obstante, este miércoles habrá otros avisos por calor en el este peninsular y Baleares, los cuales serán de nivel naranja (peligro importante). Concretamente, la Aemet mantiene los avisos en las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Castellón, Girona, Granada, Huesca, Lleida, Murcia, Tarragona, Teruel, Valencia, Zaragoza y la isla de Mallorca; donde las máximas alcanzarán entre 37 y 42 grados.

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y en La Rioja el nivel será amarillo (peligro bajo), con termómetros que oscilarán entre los 34 y los 38 grados de registros máximos. Y, mientras el resto del país afronta una jornada de calor extremo, Asturias y Galicia están bajo aviso por lluvias y tormentas, que dejarán días de cielos nubosos y cubiertos en estas regiones.