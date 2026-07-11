Trece comunidades autónomas en aviso por calor y tormentas: País Vasco y Galicia en aviso naranja

El episodio de calor y la inestabilidad atmosférica mantienen este sábado en aviso a trece comunidades autónomas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el País Vasco y Galicia son las únicas comunidades de España en aviso naranja (el segundo nivel de riesgo), mientras que el resto de la península permanece en aviso amarillo por altas temperaturas y tormentas.

En Galicia, el aviso naranja afecta a la provincia de A Coruña y a Lugo, donde se esperan tormentas que podrían dejar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora, además de rachas de fuerte viento y granizo.

Por otra parte, en el País Vasco, el riesgo está asociado al calor. La Aemet prevé temperaturas de hasta 39 grados en la Cuenca del Nervión (Álava), mientras que en el interior de Gipuzkoa y Vizcaya se podrían alcanzar los 38 grados.

Además, permanecen en aviso amarillo por calor en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Esta última también mantiene avisos por fuertes tormentas, al igual que Asturias.

La Aemet prevé que se superen los 35 grados en amplias zonas de la península y Baleares, llegando a 38 grados en regiones de la meseta sur, Andalucía oriental, el valle del Ebro, el Cantábrico oriental, el entorno del río Miño y Mallorca.

La situación en Andalucía

En Andalucía, las provincias de Jaén y Granada permanecen en aviso amarillo por el calor. Se esperan máximas de hasta 39 grados en las comarcas de Cazorla y Segura (Jaén) y de 38 grados en Guadix y Baza (Granada).

Almería, por su parte, no mantiene avisos meteorológicos activos para este sábado. En la capital se esperan temperaturas de entre 22 y 32 grados, con cielos poco nubosos y vientos flojos de componente este que tenderán a moderarse a lo largo de la tarde.

Además, la provincia almeriense continúa al pendiente de la evolución del incendio forestal ocurrido en Los Gallardos.