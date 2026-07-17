Olga Cadevall, pediatra de Clínica Rotger, recomienda "anticiparse" e hidratar bien a los más pequeños en verano y ante olas de calor

En una época en la que olvidan beber agua mientras juegan y realizan otras actividades al aire libre, ha alertado sobre este riesgo ante los micrófonos de Onda Cero y ha recomendado a los adultos anticiparse para mantener un adecuado aporte de líquidos: "A veces nos despistamos y nos olvidamos de irles haciendo parar para hidratarles, ofrecerles agua, para conseguir que estén un poco en la sombra, ponerles crema, y como ellos no se van a ocupar de esta necesidad tenemos que estar nosotros un poquito más encima", ha dicho.

La pediatra ha recomendado tomar agua y fruta a menudo, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y, ante vómitos o diarrea, optar por sueros de rehidratación oral en lugar de bebidas deportivas o refrescos azucarados, que asegura pueden agravar la deshidratación, y ha subrayado el riesgo adicional que presentan los lactantes, en quienes la deshidratación es más difícil de detectar: "A veces cuando están en situación de deshidratación lo que hacen es dormir y son niños que están plácidamente tranquilos y no nos reclaman, y como están tranquilos, para no molestarles no les vamos dando líquido, no los cambiamos de lugar para ponerlos un poquito más en la sombra", ha advertido.