El Govern blindará la Serra de Tramuntana y limitará accesos por el eclipse solar: así será el dispositivo del 12 de agosto

Baleares ya tiene preparado el mayor operativo de seguridad para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. El Govern ha activado el protocolo 'Eclipbal', que contempla 26 zonas oficiales de observación con capacidad para unas 300.000 personas y un amplio despliegue de medios terrestres, marítimos y aéreos para evitar colapsos y garantizar la seguridad.

Uno de los puntos más sensibles será la Serra de Tramuntana, que quedará prácticamente blindada. Los accesos por carretera estarán controlados hasta 24 horas antes del eclipse y habrá restricciones en municipios como Sant Elm, Andratx o Valldemossa, donde solo podrán acceder residentes y turistas alojados en establecimientos reglados.

Además, a partir de las tres de la tarde del 12 de agosto se limitará el acceso a varios espacios naturales para evitar aglomeraciones durante las horas previas al fenómeno. La consellera de Presidencia, Antonia María Estarellas, ha explicado que el objetivo es garantizar la movilidad y la seguridad durante toda la jornada.

La prevención de incendios forestales será otra de las prioridades del dispositivo. Por ello, se restringirá el tráfico en zonas especialmente sensibles, como los accesos a Es Trenc y Ses Covetes. El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha pedido la colaboración ciudadana y ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección y respetar las indicaciones de los servicios de emergencia.

En total se han habilitado 26 puntos oficiales de observación repartidos entre las cuatro islas. En Mallorca habrá nueve, entre ellos Maioris y Playa de Palma. Menorca contará también con nueve espacios, como Cala Blanca y el paseo marítimo de Maó. En Ibiza se han establecido seis puntos en la costa oeste, con enclaves como Sant Antoni de Portmany, mientras que en Formentera uno de los lugares recomendados será s'Estany des Peix.

El dispositivo incluirá también un importante operativo marítimo. El secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro, ha explicado que embarcaciones de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja vigilarán el litoral, controlarán los fondeos, el aforo de las embarcaciones y posibles infracciones durante la jornada.

A todo ello se sumarán medios aéreos, con drones y helicópteros, además de refuerzos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para controlar los accesos por carretera. El Govern también ha solicitado a los ayuntamientos que refuercen los servicios de salvamento y socorrismo en las playas ante la previsión de una afluencia masiva de personas para presenciar el eclipse.