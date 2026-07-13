Investigan una agresión a una menor a las puertas de un instituto en Palma

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer una agresión a una menor de edad presuntamente por parte de otras menores a las puertas de un instituto en Palma.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer trabaja en el caso a raíz de un vídeo de la agresión difundido en redes sociales, según ha adelantado 'OkBaleares' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Asimismo, los agentes están investigando para determinar cuándo y dónde ocurrieron los hechos y para identificar tanto a la víctima como a las supuestas agresoras.