Los aeropuertos de Baleares operarán este fin de semana 4.900 vuelos, un 5,5% menos que el año pasado

Según la información facilitada por Aena, el aeropuerto de Palma operará un total de 1.053 movimientos; el de Eivissa 1.284 y el de Menorca 556.

Los aeropuertos de Baleares tienen previsto operar entre este viernes y este domingo un total de 4.933 vuelos, lo que supone un 5,5% menos en comparación con días similares del año pasado (11-13 de julio de 2025). En concreto, según la información facilitada por Aena, el aeropuerto de Palma operará un total de 1.053 movimientos; el de Eivissa 1.284 y el de Menorca 556.

El día de más movimiento en los aeródromos de las Islas será el sábado, con 1.708 vuelos (1.067 en Palma, 434 en Eivissa y 207 en Menorca), seguido del domingo (1.663 vuelos) y el viernes (1.562 movimientos).