"Trabajamos 24 horas al día con un único objetivo: salvar vidas", relatan militares de la base de Son San Juan de Palma

Tras recibir el Premio Onda Cero Mallorca de Honor 2026, la Base Aérea de Son San Juan continúa acercando a la ciudadanía algunas de sus misiones menos conocidas. Entre ellas destaca la labor del Centro Coordinador de Salvamento Aéreo de Palma (ARCC), responsable de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate aeronáutico en una amplia zona del Mediterráneo occidental.

El ARCC Palma opera las 24 horas del día desde la Base Aérea de Son San Juan y constituye una pieza fundamental en la respuesta ante emergencias aéreas. Su misión es coordinar todos los recursos necesarios cuando una aeronave desaparece, declara una emergencia o se produce una situación de riesgo para personas en el mar o en tierra.

“El ARCC es el organismo responsable de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento aeronáutico en una amplia zona del Mediterráneo occidental”, explica el capitán Diego Cordero, jefe de operaciones del centro. “Nuestro trabajo consiste en asegurar que todos los medios implicados actúan de forma rápida y coordinada cuando una persona necesita ayuda”.

El coronel Carlos de Montemayor, jefe de la Base Aérea de Son San Juan y responsable del ARCC Palma, recuerda que durante décadas los medios del Ejército del Aire y del Espacio asumieron gran parte de las emergencias en Baleares. “Hacíamos rescate en mar, rescate en montaña, traslado de órganos, evacuaciones médicas o apoyo en incendios”, señala. "Con el paso de los años y la incorporación de más recursos por parte de otras administraciones, la misión principal se ha centrado en los accidentes aeronáuticos, aunque la colaboración con otros organismos continúa siendo constante."

La rapidez resulta determinante en cualquier operación. Por ello, el centro trabaja con protocolos que distinguen entre fases de incertidumbre, alerta y peligro, permitiendo activar los recursos adecuados en cada situación. “En salvamento cada minuto cuenta”, destaca Cordero en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

Para desarrollar estas misiones, el ARCC coordina medios de organismos como Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, servicios de emergencias autonómicos e incluso autoridades de Francia e Italia. Además, las aeronaves especializadas cuentan con sistemas capaces de localizar señales de emergencia emitidas por balizas de rescate.

Aunque muchas de sus actuaciones transcurren lejos de los focos mediáticos, el trabajo del centro es permanente. “Es una labor que muchas veces ocurre entre bastidores, pero que se desarrolla 24 horas al día con un único objetivo: salvar vidas”, concluye el capitán Diego Cordero en esta serie radiofónica de conversaciones con el Ejército del Aire y del Espacio que este verano hemos iniciado en el programa 'Más de uno Mallorca'.