Cuca Gamarra ataca a Armengol este domingo en Palma

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este domingo, en el día de la familia en Baleares, "el silencio" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, a la que se ha referido como "alumna aventajada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ante la presencia de "etarras" en la lista electoral de Bildu. Según ha informado el PP, la secretaria general del Partido y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tolera la "indecencia" de la presencia de "etarras" en las listas electorales de Bildu porque "está dispuesto a entregarles aquello que pidan con tal de mantenerse en el poder".

En este sentido, Gamarra ha criticado "el silencio" de dirigentes del PSOE como Francina Armengol y ha señalado que "toda la sociedad está indignada", un "grandísimo problema para el PSOE porque son sus socios". "No le hemos escuchado decir absolutamente nada y el que calla otorga. Esos silencios, en estos momentos, son determinantes porque marcan dónde está la línea de la ética y la moral dentro de la política", ha apuntado. "No vale cualquier cosa. Tan indecente es llevarlos en las listas como apoyarte en ellos para gobernar o bajar la cabeza y apoyar a Pedro Sánchez en todo esto cuando tienes responsabilidades orgánicas", ha remarcado. "Hay líneas que no se pueden pasar, como pactar con cualquiera con tal de mantenerte en el poder. Y eso en el PP lo tenemos muy claro", ha sentenciado.

Asimismo, Gamarra ha asegurado que el 28 de mayo los ciudadanos tienen la oportunidad de "derogar el sanchismo para apoyar una política con líneas morales y éticas" porque, según ha explicado, lo que ha hecho Armengol es "callar ante Sánchez" y "asumir sus posicionamientos" porque "es la alumna aventajada de Sánchez". "El año 2023 es el año del cambio en Baleares y en el resto de España desde el punto de vista político, pero también será el de la ampliación de los derechos y la protección a las familias", ha asegurado.

MARGA PROHENS PROMETE MÁS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y AYUDAS AL SECTOR AGRARIO

La presidenta del PP balear y candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este domingo, en la Diada de la Familia organizada por el partido que lidera, a ampliar la cobertura de las técnicas de reproducción asistida y equipar a los autónomos a las familias numerosas para el acceso a deducciones para conciliación. Según ha informado el PP en una nota de prensa, la presidenta del Partido en Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este domingo a ayudar a aquellas mujeres y parejas que lo tienen más complicado para ser madres, pero que luchan para serlo, ampliando la cobertura de técnicas de reproducción asistida en las Islas, y también a equiparar a trabajadores autónomos a las familias numerosas para el acceso a deducciones fiscales para conciliación familiar.

Acompañada por el candidato del PP a la alcaldía de Marratxí, Jaume Llompart, y de la secretaria general nacional del PP, Cuca Gamarra, Prohens ha asistido este domingo, en Sant Marçal, a la Diada de la Familia organizada por el partido que lidera. Allí, Prohens ha desglosado sus propuestas en materia de familia y conciliación que, además de las anteriormente citadas, prevén la gratuidad de la educación en toda la etapa de cero a tres años, una nueva deducción por nacimiento o adopción de 800 euros para el primer hijo, 1.000 para el segundo, 1.200 para el tercero y 1.400 para el cuarto y en adelante; así como la ampliación de la deducción de gastos por conciliación, como gastos escolares, cuidadores, comedor o extraescolares.

Por otro lado, entre las propuestas de Marga Prohens también figura el incremento de la inversión en profesionales y equipamientos de las unidades de reproducción asistida de los hospitales públicos de Baleares para reducir las actuales listas de espera, y el aumento de los actuales tres a cuatro intentos de reproducción asistida gratuita. Además, se incorporará la reproducción asistida en el Decreto de Garantía de Demora para derivar a mujeres y parejas a centros privados, con cargo al Govern, si la espera para la sanidad pública supera los seis meses. También se incorporará el método de Recepción de Ovocitos de la Pareja (ROPA) en la cartera de servicios de la reproducción asistida en parejas lesbianas.

"No quiero que nadie tenga que renunciar a formar una familia ni el tipo de familia que elija en libertad", ha dicho Prohens, quien ha recalcado que "desde el PP se quiere reivindicar a las familias. A todas las familias. A todas. Y su importancia en nuestra sociedad y su papel en el proyecto de vida de toda persona". "En el PP tenemos un programa de gobierno que lo primero que hace, en su primer punto, es poner a la familia en el centro. Con políticas de acceso a la vivienda, con bajadas de impuestos y también con políticas de conciliación y apoyo a la maternidad", ha concluido Marga Prohens.

PROMESAS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

La candidata del PP a la presidencia del Govern, Marga Prohens, por otra parte, ha prometido que, si gobierna en la próxima legislatura, las ayudas a los payeses y ganaderos se pagarán en un máximo de cuatro meses tras la solicitud. Prohens ha hecho campaña este sábado en la feria ganadera de Campos, donde ha explicado su intención de poner en marcha un plan de apoyo al campo con bonificaciones y medidas para agilizar los trámites y reducir la burocracia.

Ha abogado por garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas "recuperando el espíritu de la ley agraria del PP para el impulso de la actividad agraria con actividades complementarias”. "Debemos estar preparados con profesionales cualificados y para ello impulsaremos programas de formación profesional especializada orientados al sector primario y apostaremos por la modernización tecnológica de las explotaciones agrarias", ha destacado.

Ha apostado también por la implantación de sistemas de riego con aguas regeneradas, para lo que ha prometido también la mejora de la depuración. "El primer trimestre después de que se constituya el nuevo Govern es un trimestre clave en Europa y yo me comprometo a acompañar al sector primario a Bruselas para defender la insularidad", ha argumentado también la aspirante a presidenta.