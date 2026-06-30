“La Base Aérea de Son San Juan es un portaaviones en el Mediterráneo occidental”

La Base Aérea de Son San Juan, distinguida este año con el Premio Onda Cero Mallorca de Honor, desempeña una labor estratégica para Baleares y para la seguridad en el Mediterráneo. Así lo han explicado en Onda Cero Mallorca el coronel Carlos de Montemayor, jefe de la base, y el teniente coronel Víctor Mejías, piloto de helicópteros y especialista en rescate.

“La Base Aérea de Son San Juan no deja de ser un portaaviones”, afirma el coronel Carlos de Montemayor para explicar la importancia estratégica de unas instalaciones que permiten proyectar operaciones sobre gran parte del Mediterráneo occidental. Desde Mallorca, el Ala 49 desarrolla principalmente misiones de búsqueda y rescate, con una zona de actuación que abarca desde Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia hasta amplias áreas marítimas del Mediterráneo.

Detrás de las aeronaves y de los rescates, sin embargo, existe una compleja organización humana. La base funciona como una pequeña ciudad en la que trabajan alrededor de 360 personas, entre personal militar y civil. “Aquí hay que dar seguridad, sanidad, comunicaciones, transporte, combustible o mantenimiento. Es todo muy completo”, explica el coronel.

El teniente coronel Víctor Mejías, que acumula más de tres décadas vinculado a las operaciones de rescate en Baleares, destaca que la mayor recompensa de su profesión no es pilotar aeronaves, sino ayudar a salvar vidas. “Lo más gratificante es la íntima satisfacción de llegar a casa después de un rescate y sentir que has hecho tu trabajo”, señala.

Los responsables de la base también ponen el foco en los desafíos que afrontan para atraer y retener personal. El elevado coste de la vivienda, la movilidad geográfica de los militares destinados temporalmente en las islas y las dificultades asociadas a la insularidad condicionan el día a día de la unidad.

Pese a ello, el futuro se contempla con optimismo. La llegada de nuevas aeronaves, la mejora de infraestructuras y la construcción de nuevos alojamientos forman parte de los proyectos previstos para los próximos años. “Soy optimista con la Base Aérea. Poco a poco va a ir mejorando y creciendo porque es importante para el Ejército del Aire y del Espacio y para el Ministerio de Defensa”, afirma De Montemayor.

Desde una posición estratégica entre Europa y África, la base aérea de Son Sant Joan continúa siendo un punto clave para las operaciones de rescate, el apoyo logístico y la cooperación con países aliados.