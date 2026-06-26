Baleares apuesta por la contención turística y constata el cambio en el perfil del visitante

La evolución del turismo en Baleares, marcada por el cambio de hábitos de los visitantes y las políticas de contención, ha centrado la entrevista del especial Más de Uno Mallorca desde Aqualand, con la participación del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director general de Aspro Ocio Balears, Rafael Abraham.

Bauzà subrayó que el clima está influyendo cada vez más en la elección del destino, favoreciendo la desestacionalización y un mayor crecimiento en temporada media y baja frente a los meses de verano. Aun así, reconoció que el incremento de visitantes sigue generando debate social y protestas, ante lo que defendió el respeto a las manifestaciones y la necesidad de avanzar en el equilibrio entre actividad turística y bienestar de los residentes.

En este sentido, el conseller defendió la política de “contención turística” impulsada por el Govern, basada en limitar las plazas: no se permite crear nuevas sin dar de baja otras, tanto en la oferta hotelera como en la vacacional. Además, destacó el refuerzo en la lucha contra la oferta ilegal y la prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, una medida orientada a mejorar la convivencia.

Otro de los retos señalados fue la gestión aeroportuaria. Bauzà lamentó que el Govern no tenga capacidad de decisión en AENA, aunque confió en que en el futuro Baleares pueda tener más peso en la planificación y promoción del destino. También apuntó a la necesidad de medir el rendimiento económico del turismo más allá del número de llegadas.

Desde el sector empresarial, Rafael Abraham confirmó que el cambio en el comportamiento del turista ya es evidente. Según explicó, se están acortando notablemente las estancias, con medias de dos a tres noches incluso en temporada alta, "algo inédito hasta ahora". Este fenómeno, unido al aumento de visitantes, obliga a reconsiderar el impacto real del turismo en las islas.

Finalmente, el conseller recordó que los municipios adheridos al decreto de turismo responsable contarán con financiación garantizada del ITS para reforzar la seguridad y los servicios públicos, con ocho millones de euros previstos en dos años.