Así quedará la fachada marítima de Palma tras la rehabilitación del edificio de Gesa con 76,5 millones de euros.

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este martes el proyecto ganador del concurso de ideas para la rehabilitación del edificio de Gesa y su entorno, una de las actuaciones urbanísticas más relevantes previstas en la fachada marítima de la ciudad. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha dado a conocer la propuesta seleccionada, firmada por el estudio Cruz y Ortiz Arquitectos, que será la encargada de redactar el proyecto definitivo para la transformación de un ámbito de unos 30.000 metros cuadrados.

La actuación contempla una inversión de 76,5 millones de euros y un plazo de ejecución de algo más de dos años. El objetivo es recuperar el emblemático edificio de Gesa, abandonado desde hace 15 años, e integrarlo en un nuevo espacio público de carácter cultural, social y ciudadano.

Entre los usos previstos destacan la creación de una nueva biblioteca, espacios culturales, un futuro Centro de Interpretación de la Energía, una oficina de atención ciudadana, aparcamientos, zonas verdes y áreas públicas cubiertas.

Según ha destacado el alcalde, se trata de un “paso decisivo” en la transformación urbana de Palma y en la recuperación de un enclave “estratégico” de la fachada marítima, que busca convertirse en un nuevo polo de actividad para la ciudad. El proyecto ahora entra en una nueva fase técnica en la que se desarrollará el diseño definitivo antes del inicio de las obras.