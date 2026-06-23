La Nit de Sant Joan de Melodía FM llena esta noche Palmanova de música y espectáculo.

La Playa des Carregador de Palmanova acoge esta noche una nueva edición de la Nit de Sant Joan de Melodía FM, una gran fiesta gratuita organizada por el Ajuntament de Calvià, que comenzará a las 20:30 horas y se prolongará hasta la madrugada.

El programa arrancará a las 20:30 h con la tradicional actuación de los Dimonis de Comte Mal y la batucada Ànimes de So. A las 21:15 h, el presentador de Melodía FM Fernando Megía tomará los mandos de la fiesta. Posteriormente, a las 22:00 h, será el turno de Eva Grup, que ofrecerá un concierto en directo. La gran sesión musical llegará a partir de las 23:30 h con DJ Juan Campos y DJ Txema Sánchez, encargados de poner ritmo a la noche más mágica del año.

La cita, de acceso libre y gratuito, reunirá a miles de personas en la playa para celebrar la llegada del verano con la mejor música de Melodía FM.

Nit de Sant Joan 2026. | Melodía FM

Patrocinadores y colaboradores

La Nit de Sant Joan cuenta con la colaboración de Hotel Hospes Maricel & Spa, Portic Mobles, Autoescuela Ribas, MediaMarkt, Colegio Luis Vives, Ocimax, Aficine, Sobrasada de Mallorca, Tiendas Beds, Fábrica de Pinturas Bruper, Etika Food Solutions, Sánchez Alimentación, Suzuki Tecnicars, Restaurante Gran Wok, Supermercado Cidón de Portals Nous, Autoescuela Miguel Kalet, Born Events y Grup Trui.

La organización corre a cargo del Ajuntament de Calvià, con la colaboración de Melodía FM.