Fundació Oftalmedic Salvà cuenta con Agustín 'el Casta' para su fiesta solidaria este sábado en la Clínica Salvà

La Fundació Oftalmedic Salvà y la ONG MISOL han organizado la Fiesta Solidaria “Una mirada para Bolivia”, un encuentro benéfico que tiene como objetivo recaudar fondos para crear un servicio de salud ocular en el Hospital San Francisco de Asís, ubicado en La Paz (Bolivia).

La cita se celebrará este sábado, 20 de junio, a las 19:00 horas en Clínica Salvà, en un ambiente pensado para disfrutar, compartir y colaborar con una iniciativa solidaria que busca mejorar el acceso a la atención oftalmológica de personas en situación de vulnerabilidad, según nos ha contado hoy el vicepresidente de la fundación, Tolo Camps.

Bajo el lema “Una mirada puede cambiar una vida”, el evento reunirá a asistentes, colaboradores y entidades comprometidas con la salud ocular y la cooperación internacional. La velada incluirá aperitivo, espectáculo del humorista mallorquín 'el Casta' —quien participará como padrino del evento— y un sorteo solidario entre los asistentes.

El precio de la entrada es de 25 euros por persona, mientras que los menores de 10 años podrán asistir gratuitamente. El importe íntegro de cada entrada se destinará directamente al proyecto solidario en Bolivia. Las personas interesadas en asistir pueden reservar sus entradas en www.oftalmedic.es, completando el formulario habilitado por la organización y realizando el pago según las indicaciones especificadas.

Además, para quienes no puedan asistir presencialmente, se ha habilitado la opción de colaborar a través de la denominada “Fila 0”, destinada a apoyar igualmente la iniciativa solidaria. Desde Fundació Oftalmedic Salvà y MISOL han querido agradecer de antemano el apoyo recibido: “Nos encantaría contar con todas aquellas personas que quieran ayudarnos a repartir miradas y contribuir a mejorar la salud visual de muchas personas en Bolivia”.