Miguel Lázaro (Simebal) admite que la huelga médica ha disparado las listas de espera en Baleares: “Cristina Granados dice la verdad, el impacto es real”

El presidente de Simebal y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha reconocido este miércoles en Onda Cero Mallorca que la huelga médica está teniendo un impacto directo en la actividad asistencial y en el incremento de las listas de espera, tal y como denunció esta semana la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados.

“Cristina Granados dice la verdad”, afirmó Lázaro durante una entrevista en el programa 'Más de uno Mallorca' en la que admitió que los paros están provocando la suspensión de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas médicas. “La huelga médica ha afectado a nivel nacional a tres millones de pacientes”, aseguró.

El dirigente sindical explicó que el seguimiento de la huelga en algunos servicios hospitalarios, especialmente en Anestesia, alcanza porcentajes cercanos al 95 %, lo que obliga a suspender buena parte de la actividad quirúrgica programada. Según señaló, únicamente se mantienen las intervenciones urgentes, oncológicas o que no pueden demorarse, amparadas por unos servicios mínimos que calificó de “muy altos”.

Las declaraciones de Lázaro coinciden con las realizadas por la gerente de Son Espases este martes en los micrófonos del mismo programa de Onda Cero, que atribuyó el repunte de las listas de espera quirúrgicas a la reducción de actividad derivada de la huelga. Granados recordó que antes del inicio de los paros había menos de 900 pacientes esperando una operación durante más de 180 días y que durante las semanas de huelga el hospital ha pasado de realizar cerca de 580 intervenciones semanales a unas 180.

“El dato mata al relato”, sostuvo Lázaro, quien defendió que las cifras demuestran el efecto de la protesta sobre la actividad sanitaria. Aun así, insistió en que la responsabilidad última del conflicto corresponde al Gobierno central y, en particular, al Ministerio de Sanidad por la tramitación del nuevo Estatuto Marco.

El presidente de CESM aseguró que los médicos llevan más de un año advirtiendo de las consecuencias del conflicto y lamentó que todavía no se haya alcanzado un acuerdo. “Siempre pido disculpas a los pacientes”, afirmó, al tiempo que defendió que la movilización busca corregir problemas estructurales como la falta de facultativos, las dificultades para fidelizar profesionales y unas condiciones laborales que, a su juicio, sitúan a los médicos españoles en desventaja respecto a otros países europeos.

Lázaro advirtió además de que, si no hay avances en la negociación durante los próximos meses, el colectivo médico podría retomar las movilizaciones tras el verano y afrontar un “otoño sanitario caliente”, con nuevas jornadas de huelga que volverían a repercutir en la actividad asistencial y en las listas de espera. "La solución la tiene Pedro Sánchez o cualquier gobierno que venga", explicó en los micrófonos de Onda Cero y en esta entrevista en la que también repasa la problemática en torno del déficit de personal y el pago de 'peonadas'.