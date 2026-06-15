La Fiesta del Albariño llega a Mallorca por vigésimo novena vez con 50 bodegas y marisco gallego

La Fiesta del Vino Albariño regresa este martes 16 de junio a Mallorca en su 29ª edición, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más esperados de la isla. El acto tendrá lugar en el Club Náutico de Palma a partir de las cinco de la tarde y hasta las nueve de la noche, con la participación de unas 50 bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas, organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Cambados.

El evento, impulsado por Antonio Seijas, uno de los principales promotores de la cultura gallega en Mallorca, no solo ofrecerá una amplia selección de vinos albariños, sino que este año incorpora una novedad: una selección de embutidos procedentes del Alto Bernesca, una zona de montaña cercana a Pajares, entre los que destacan la cecina y otros productos curados. Los asistentes recibirán un ticket en la entrada que les dará acceso a esta degustación especial. Además, el menú se completa con el bollo preñado asturiano y productos locales de Mallorca.

La fiesta, que es sin ánimo de lucro, tiene también un carácter solidario: parte de la recaudación se destinará a la asociación Mallorca Sense Fam. Los organizadores recomiendan acudir a primera hora para disfrutar de una atención más personalizada. El año que viene, la edición número 30 promete ser una celebración especial.