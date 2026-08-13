¡Espectacular, impresionante, alucinante! Así vivieron los mallorquines el eclipse solar en Calvià

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero las palabras de exclamación se sucedieron entre los presentes en Costa de la Calma. Cientos de personas eligieron este enclave de la costa mallorquina para vivir el momento más esperado desde hace meses e incluso años: el eclipse solar total que se vio perfectamente desde Mallorca.

Pasadas las 20.30 horas se hizo casi de noche completa y el silencio invadió las rocas tras un intenso aplauso entre gritos de personas sorprendidas e incrédulas ante el espectáculo visual único que nos brindaron el sol y la luna. La corona solar al cubrirse por completo el astro provocó la emoción de los presentes que cuentan sus impresiones en los micrófonos de Onda Cero.

Hablamos con Matías, Fran, María, Jesús y Cristina, pocos minutos después de observar el eclipse solar total en Mallorca cerca de una de las zonas de observación oficiales habilitadas para la histórica jornada del 12 de agosto.