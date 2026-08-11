La EMT Palma ofrecerá un servicio especial de autobuses hasta s’Arenal el día del eclipse

La EMT Palma ha programado un servicio especial de autobuses para trasladar a las personas que deseen ir a Platja de Palma a observar el eclipse total de sol, este miércoles, 12 de agosto. Este servicio tendrá el coste de la tarifa habitual, y por tanto será gratuito para los residentes que validen la Tarjeta Única o Intermodal.

A partir de las 12.00 horas del mediodía de este 12 de agosto y hasta las 02.00 del 13 de agosto, este dispositivo especial unificará los servicios de las líneas L23, L25 y L35 en una única línea “00 - Eclipse”, que iniciará su recorrido a una parada provisional habilitada en Marqués de la Fontsanta – plaza de España, tal y como cuenta en Onda Cero Mallorca el teniente de alcalde de Palma, Javi Bonet.

Este servicio especial estará integrado por unos 30 vehículos, mayoritariamente autobuses articulados de gran capacidad, que circularán cada 5 minutos aproximadamente, desde la parada inicial a Marqués de la Fontsanta – plaza de España hasta s’Arenal - Balneario 5, y de vuelta.

Además, el Ajuntament de Palma trabaja para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la ciudad durante el eclipse solar del 12 de agosto. Hoy repasamos con el primer teniente de alcalde de Palma las principales medidas previstas para la jornada, ya que el objetivo del operativo es "compatibilizar la asistencia de miles de personas con el funcionamiento habitual de la ciudad", garantizando que infraestructuras estratégicas como el aeropuerto y el puerto de Palma, el Hospital Universitari Son Espases y el Hospital Son Llàtzer puedan desarrollar su actividad con absoluta normalidad.

En este sentido, Bonet asegura que se trata de un dispositivo trabajado desde hace meses de forma coordinada con el Govern de les Illes Balears, la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Tráfico, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad y minimizar las afecciones derivadas de la afluencia de personas prevista.

Las principales recomendaciones dirigidas a las personas que acudirán a Platja de Palma pasan por utilizar gafas homologadas para observar el eclipse, extremar las precauciones con menores, personas mayores y colectivos vulnerables, mantener limpio el entorno, respetar los accesos de emergencia y evitar conductas que puedan generar molestias al resto de asistentes o poner en riesgo la seguridad, como encender hogueras o lanzar petardos.

En materia de movilidad, recordamos también las restricciones temporales previstas. En concreto, el dispositivo contempla el cierre de la primera línea de Platja de Palma desde las 08.00 horas y, a partir de las 12.00 horas, el cierre de las salidas 6, 7A y 8 de la Ma-19. Asimismo, se establecerán controles policiales en las salidas 10 y 11 de esta vía, así como en otros puntos estratégicos de la zona.

Estas restricciones afectarán únicamente al acceso de vehículos privados, incluidas las motocicletas, y no impedirán el acceso a pie, en transporte público o a aquellas personas que deban acceder por motivos justificados, como residentes, usuarios de centros sanitarios, familias que tengan que recoger menores en escuelas de verano o familiares de personas residentes en centros de mayores.

Asimismo, podrán acceder los trabajadores de establecimientos situados dentro del perímetro afectado y los clientes que dispongan de aparcamiento privado, siempre que cuenten con la correspondiente acreditación mediante el sistema de códigos QR habilitado por el Ajuntament.