Presidente del chárter náutico en Baleares: "Me preocupa que a un kayak o a una tabla de paddle surf le pase por encima una embarcación"

El mar será uno de los grandes retos de seguridad durante el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto. La previsión de una salida masiva de embarcaciones para observar el fenómeno desde el agua preocupa especialmente al sector náutico por la concentración de barcos, pero también por la presencia de kayaks, tablas de paddle surf, velomares y otras pequeñas embarcaciones y objetos flotantes con escasa visibilidad.

Así lo ha explicado el presidente de la Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares, Pedro Francisco Gil, en una entrevista en Onda Cero Mallorca, durante la programación especial de 'Más de Uno Mallorca' con motivo del eclipse.

Gil advierte de que el escenario será excepcional: "Es un día especial, comparable al día de la Virgen del Carmen. Todas las embarcaciones salen a la misma hora y todas volverán a la misma hora". Por ello, reclama "máxima precaución, previsión" y extremar todos los sistemas de seguridad a bordo.

Uno de los principales riesgos está, a su juicio, en las personas que opten por salir al mar en kayak o paddle surf. "Me preocupa que tanto privados como empresas no tengan la visibilidad suficiente para evitar que le pasen por encima", señala. Explica que estas tablas y kayaks navegan prácticamente "a ras" del agua y pueden resultar muy difíciles de detectar para una embarcación de mayor tamaño, especialmente cuando empiece a anochecer.

La situación puede complicarse todavía más durante el minuto y medio aproximadamente que dure la fase máxima del eclipse, cuando la atención de los ocupantes de las embarcaciones estará centrada en el fenómeno astronómico. Gil pide también extremar la prudencia cuando los barcos permanezcan al pairo. Su recomendación es clara: no bañarse alrededor de una embarcación con el motor encendido, debido al riesgo que supone una hélice. Pero tampoco recomienda lanzarse al agua con el motor apagado, porque la embarcación continuará desplazándose.

"Con tantas embarcaciones, tantas hélices y todas en movimiento, algún error se podría cometer y va a ser letal", advierte. El presidente de los empresarios del chárter reclama además que quienes naveguen respeten las distancias de seguridad, eviten zonas excesivamente masificadas y no fondeen sobre posidonia. También aconseja disponer de una buena linterna a bordo para poder advertir de su presencia a otras embarcaciones cuando caiga la noche.

Especialmente preocupante será la entrada y salida de los puertos, donde Gil sitúa "el momento máximo de precaución". Y recuerda que no todas las embarcaciones ni todas las titulaciones permiten navegar de noche. El mensaje del sector es, en definitiva, de responsabilidad y sentido común. "Mil ojos son pocos", resume Gil ante una jornada excepcional en la que la seguridad en el mar dependerá también de la conducta de cada navegante.