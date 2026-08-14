El Govern activa el plan Inunbal ante la llegada de la época de danas, tormentas y posibles inundaciones

El Govern activará este sábado el plan Inunbal ante el inicio de la época de danas y tormentas "más virulentas, violentas y frecuentes" por el calentamiento del mar y el riesgo de inundaciones como las que se produjeron el año pasado en Eivissa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se han preparado distintos protocolos para que la ciudadanía sepa cómo actuar en diferentes ámbitos como comercios, centros escolares o campos de fútbol.

El plan se activará en fase de prealerta, lo que implica compartir información, analizar previsiones meteorológicas y revisar mecanismos de comunicación, de manera que, "si llega una situación adversa", la respuesta sea "rápida y coordinada".

Prohens ha destacado la importancia de "inculcar la cultura de la autoprotección" y de "ser conscientes del riesgo que tiene" vivir en Baleares. En este sentido, ha señalado que el mayor peligro del archipiélago son las inundaciones.