El 24% de las viviendas alquiladas en Palma durante el segundo trimestre llevaba menos de 24 horas en el mercado

El 24 por ciento de las viviendas en alquiler de Palma que se han arrendado durante el segundo trimestre del año no llevaban ni 24 horas en el mercado, lo que coloca la capital balear siete puntos porcentuales por encima de la media nacional (17%), según un estudio de Idealista.

Las capitales de provincia o ciudades que lideran el ranking son Ceuta (67%), Teruel (50%) y Huesca (44%), seguidas de Barcelona (36%), Melilla (31%) y Girona, Guadalajara y Tarragona (30%). Les siguen Pamplona (29%), Lérida (28%), Vitoria (26%), Cuenca (25%) y después Palma, que ocupa la decimotercera posición de la clasificación, empatada con Logroño.

Por provincias, el 20 por ciento de las viviendas en alquiler en Baleares se arrendaron en menos de 24 horas desde su anuncio. Le superan Teruel (39%), Barcelona (35%), Tarragona (31%), Navarra (29%), Guipúzcoa (27%), Guadalajara (26%), Álava y Huesca (25%), Burgos y Cuenca (23%), Girona y Vizcaya (22%) y Ávila, Zaragoza, Lérida y Las Palmas de Gran Canaria (21%)