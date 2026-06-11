Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf

Dos personas han fallecido este jueves a primeras horas de la mañana en un incendio declarado en un bloque de viviendas de Magaluf, en Mallorca, donde también han resultado heridas varias personas, según han informado fuentes sanitarias.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.

Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados --dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases-- cuatro han sido valorados 'in situ' y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Martín Ros García, de Magaluf.

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